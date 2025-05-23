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YALOVA İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/84 EsasKARAR NO : 2025/147

Davacı BAKİ KARADUMAN tarafından mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1- Şikayetin aktif husumet yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE,

2- Yasal şartları oluşmadığından davacı aleyhine para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına

2-Alınması gereken harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına,

4-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Davalı ihale alıcısı ile alacaklı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir olunan 7.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak iş bu davalılara verilmesine,

6-HMK'nun 333. Maddesi ve Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi gereğince taraflarca yatırılan gider avansından artan kısmın re'sen ilgilisine iadesine,

Dair; tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu açık olmak üzere tebligat yapılamayan davacı Baki Karaduman'a gerekçeli kararın , iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 14/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02229121