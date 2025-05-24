İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/426 Esas

KARAR NO: 2025/173

Davacı GÜLLÜ ŞEREMET tarafından davalı Mehmet ŞEREMET aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının 13/03/2025 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

"...1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE, Sivas İli, Şarkışla İlçesi, GAZİKÖYÜ Mahallesi, Cilt:47, Hane:6, BSN:.3'de nüfusa kayıtlı, A.İ ve Z....Pkızı/oğlu, WERL/ALMANYA ../../1981doğumlu, 429.....576TC kimlik nolu, GÜLLÜ ŞEREMET ile aynı yer nüfusu BSN:.8 'de kayıtlı, H..Ive M....Akızı/oğlu, ŞARKIŞLA ../../1978doğumlu, 428.....746TC kimlik nolu, MEHMET ŞEREMET'in boşanmalarına ilişkin Lindau (Bodensee) Sulh Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi'nin 003 F 354/20 sayılı ve 31/07/2021 tarihinde kesinleşen ilamının TANINMASINA,

2-Yabancı mahkeme kararında tenfizi gerektirir bir hüküm olmadığı anlaşılmakla tenfiz talebinin reddine,..." karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna müracaat edilebileceği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur. 29/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02230085