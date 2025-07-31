T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1598 Esas

MİRASÇI : ERENGÜLGÜNEŞER- Bayram ve Sultan oğlu, 10/08/1964 doğumlu, Atakent Mah. 2254 Sk. No:11 Yüreğir/ADANA

Davacı Anna Özek kayyımı tarafından aleyhinize açılan Babalık Davasına ilişkin davası dava dilekçesinde, Kadir Süslü'nün hayattayken müvekkili küçük Anna Özek ile beraber baba kız olarak yaşadıklarını, Kadir Süslü'nün diğer çocuklarıyla da tanıştığını, Anna'yı kardeş olarak bildiklerini, müvekkilinin biyolojik babasını vefat ettiğini, babası ile yasal bağ olmadığından miras ve aile mallarından yararlanamadığını, bu nedenlerle davanın kabulüne, Anna Özek ile Kadir Süslü arasındaki soybağının kurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin yurtiçi adreslerinize tebligat yapılamadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Ön İnceleme Duruşma Günü: 04/11/2025 günü saat: 10:00'de sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

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