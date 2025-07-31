İLAN METNİ

T.C. İSTANBUL 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2012/259

Karar No: 2025/136

Mahkememizin 06/03/2025 tarih, 2012/259 Esas, 2025/136 sayılı kararı ile; bir kısım sanıklar yönünden beraat, bir kısım sanıklar yönünden düşme, bir kısım sanıklar yönünden mahkumiyet kararı verildiği, gerekçeli karar, sanıklar, sanıklar müdafileri, C.savcısı, katılanlar vekilleri tarafından sunulan istinaf dilekçelerinin mağdur Gülçin AK (Atila ve Rüya'dan olma, 04/02/1980 Ankara doğumlu)'a tebliğ işlemlerinin yapılmaya çalışıldığı ancak adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ işlemleri gerçekleştirilememiş olmakla; Mahkememiz gerekçeli kararı, sanıklar, sanıklar müdafileri, C.savcısı, katılanlar vekilleri tarafından sunulan istinaf dilekçelerinin Basın İlan yoluyla mağdur Gülçin AK'a tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazetede ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 29.07.2025

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