T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/463 Esas

KARAR NO : 2024/348

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Sanık Aracelı Bautısta REYES hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile TCK. nun 204/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA VE 5 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, sanık Aracelı Bautısta REYES tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000'İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.07.2025

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