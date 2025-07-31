Giriş Tarihi: 01.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:06
T.C.
ÖDEMİŞ
İCRA DAİRESİ
2020/2058 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/2058 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, DEMİRCİLİ Mahalle/Köy, Beytiköy Mevkii, 1563 Parselde kayıtlı Tarla. Fiilen süs bitkisi fidanlığı olarak kullanılmaktadır. Toprak yapısı ba kımından taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Ayrıca 1 ceviz, 7 mandarin, 1 manolya ve 1 zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 2 ayrı bölümden oluşan hayvan damı, tek katlı yığma ev, prefabrik konteynır ve bitki seraları bulunmaktadır. Toplam 300 m² dir. Tek katlı yığma ev 3 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.115,00 m² dir. Elektrik ve suyu mevcuttur. Borçlu hissesi tamdır.,
Yüzölçümü : 7.920 m²
İmar Durumu:Yok
Kıymeti : 9.507.125,00 TL(zemin değeri 8.000.000,00 TL +yapı değeri 1.490.125,00 TL+ ağaç değeri 17.000,00 TL)
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 1)TEDAŞ lehine 9,89 m² lik daimi irtifak hakkı vardır , irtifak hakkı ile birlikte satılacaktır. 2) Ziraat Bankasının 1.500.000,00 TL lik ipoteği bulunmaktadır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:09
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2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:09
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30/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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