T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, DEMİRCİLİ Mahalle/Köy, Beytiköy Mevkii, 1563 Parselde kayıtlı Tarla. Fiilen süs bitkisi fidanlığı olarak kullanılmaktadır. Toprak yapısı ba kımından taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Ayrıca 1 ceviz, 7 mandarin, 1 manolya ve 1 zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 2 ayrı bölümden oluşan hayvan damı, tek katlı yığma ev, prefabrik konteynır ve bitki seraları bulunmaktadır. Toplam 300 m² dir. Tek katlı yığma ev 3 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.115,00 m² dir. Elektrik ve suyu mevcuttur. Borçlu hissesi tamdır., Yüzölçümü : 7.920 m² İmar Durumu:Yok Kıymeti : 9.507.125,00 TL(zemin değeri 8.000.000,00 TL +yapı değeri 1.490.125,00 TL+ ağaç değeri 17.000,00 TL) KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: 1)TEDAŞ lehine 9,89 m² lik daimi irtifak hakkı vardır , irtifak hakkı ile birlikte satılacaktır. 2) Ziraat Bankasının 1.500.000,00 TL lik ipoteği bulunmaktadır.