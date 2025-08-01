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GAZİANTEP

7. AİLE MAHKEMESİ

2023/1007 Esas

Davacı , ÖZLEM AKKOL ile Davalı , ÇETİN AKKOL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde tarafların 14/08/2001 tarihinde evlendiklerini, müşterek 3 çocuklarının olduğunu, tarafların evlilikleri boyunca fikir birliği olarak anlaşamadıklarını, ortak yaşantıyı kuramadıklarını, davalının evlendiği andan itibaren sürekli olarak müvekkiline şiddet uyguladığını, müvekkilinin, çocukları için bu şiddete dayanmaya çalıştığını, aile birliğini bozmamaya gayret ettiğini, davalının sürekli olarak alkol aldığını, müvekkiline ve ailesine kötü davrandığını ve tehdit ettiğini, evin içinde çocukların yanında sürekli olarak içki içtiğini, aldığı alkol sonrası da şiddete başvurduğunu, tüm bu sebeplerle tarafların boşanmalarına karar verilerek müşterek çocuk Haktan Ali AKKOL'un velayetinin müvekkiline verilmesini, müşterek çocuk lehine aylık 3.000,00 TL tedbir ve iştirak nafakası, müvekkili lehine aylık 3.000,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakası, müvekkili lehine 100.000,00 TL maddi, 200.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ÇETİN AKKOL - 23749838352 Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 122 md. gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128 md. gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK 140-5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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