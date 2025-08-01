T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, DOĞANCILI Mahalle/Köy, 2573 Ada, 124 Parsel, ZEMİN + 1 . NORMAL KAT , 4 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM - DUBLEKS MESKEN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul ili, Şile İlçesi, Doğancılı Mahallesi, 2573 ada, 124 parselde 4 nolu bağımsız bölüm (Dubleks Mesken) vasıflı taşınmaz üzerinc 19/10/2023 tarih, 23816 Yevmiye numaralı, 1. Derece 24. 500,000-TL bedelli ipotek tesis edilmiş olup Dereağzı mevkii Yüzölçümü( m?) 4.407,65 Niteliği Arsa : -/ ZEMİN*NORMAL KAT / -/ (Bağ.Böl.No: Blok/Kat/Giriş -B.B.No 4) Arsa Pay/Payda I7/100 Bağ.-Böl, Nitelik öl DUBLEKS MESKEN il taşınmaz parsel üzerinde 6 adet 3 katlı yapı ile havuzu bulunmakta olup, Maviboncuk Sokakta kalmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapılar yaklaşık 5 yaşlı olup, davaya konu taşınmaz zemin katta; depo, giriş katta; | oda, salon, mutfak, wc *banyo, orta katta biri ebeveyn banyolu 3 oda ve banyo, Üst kalta ise teras ve kapalı alandan oluşmaktadır. Taşınmaz 1. Sınıf inşaat malzemesinden yapılmıştır. Taşınmazında içinde bulunduğu bahçe peysaj yapılı ve içinde ortak havuz mevcuttur. Çevresi taş duvar ve kapısı ile çevrilidir. Etrafında yapılaşmalar ve villalar mevcutlur. Parsel Mahalle Camisine 1.200 m, Şile Yoluna 300 m, Doğancılı Sahilline 330 m ve Şile Kaymakamlığına 15.650 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanınaktadır. 1/1000 ölçekli nazım Imar planları bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede alt yapı hizmetleri, kanalizasyon, içme suyu, imar yolu, çevre temizlik hizmeti, elektrik gibi hizmetlerin bulunmaktadır. 2573 ada 124 nolu parselin alanı 4.407,65 m2 olup Taşınmaz Üzerindeki 4 nolu bağımsız bölümdeki binanın yapı değeri ise ; Degerlendirme tarihi itihari ila değeri Yapı yıpranma değeri: Yapının tespit tarihi itibarı ile yapım yılından itibaren meydana gelen yıpranma değeri: 02.12.1982 tarihli 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel verilerinden betonarme yapılar gurubu yararlanarak yaklaşık 4-5 yaş arası yapılarda ki yıpranma durumuna ve mevcut yapının durumuna göre yıpranma oranı: % 6 alındı. Yıpranma değeri düşülerek değerleme tarihi itibarıyla yapının değeri: 9.303,120,00 TL *(1.00-0,06) =8.744.932,80 TL. olarak hesaplanmıştır. Bu bilgiler ışığında 2573 ada 124 nolu parselde bulunan davaya konu 4 nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmazın 27/11/2024 tarihi itibarı ite toplam değeri ise; 9.518.931,12 TL + 8.744,932,80 TL = 18.263.863,92 TL'dir, 4.407,65 m2 yüzölçümü, 17/100 arsa payı Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi 2573 Ada 124 Parsel Zemin + 1 Normal Kat 17/100 Arsa Paylı 4 Bb Numaralı Dublex Mesken Şile / İSTANBUL Yüzölçümü : 4.407,65 m2 Arsa Payı : 17/100 İmar Durumu :Doğancılı Mahallesi 2573 Ada 124 Parsel E-0,35 Yapılaşma Yoğunluğunda İki Kat Konut Alanında Kalmaktadır. Kıymeti : 18.263.863,92 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR