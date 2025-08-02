ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Madde 1:Ergene İlçesi Ahimehmet, Bakırca, Cumhuriyet, Karamehmet, Misinli, Pınarbaşı, Ulaş, Vakıflar, Veliköy, Velimeşe ve Yulaflı Mahallelerinde bulunan 67 (altmışyedi) adet gayrimenkulun 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması işi.

MADDE 2: İhale 14.08.2025 tarihlerinde Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Ana Hizmet Binası'nda (üst katta bulunan kapalı düğün salonu) yapılacaktır. İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binası'nda (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45inci maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecektir.

Madde 2:İhale 14.08.2025 tarihlerinde Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Ana Hizmet Binası'nda (üst katta bulunan kapalı düğün salonu) yapılacaktır. İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binası'nda (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45inci maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecektir.

Madde 3:Satışı yapılacak gayrimenkullerin cinsi, mahallesi, mevkii, kullanım amacı, yüzölçümü, satış bedeli ve geçici teminat bedelleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

SATIŞA ÇIKARILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ

SIRA: MAHALLE ADA PARSEL ESKİ ADA/PARSEL NO: Yüzölçümü (m²) İMAR PLAN FONKSİYONU NİTELİĞİ







AÇIKLAMA





MUHAMMEN BEDEL (TL)





GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ





İHALE TARİHİ





İHALE SAATİ 1 AHİMEHMET 186 9 0/2536 7.411,13 KÖY YERLEŞİK ALANI ARSA 14.785.204,35 443.556,13 14.08.2025 09.00 2 AHİMEHMET 145 365 0/1798 29426,82 TARIM ALANI TARLA 11.329.325,70 339.879,77 14.08.2025 09:05 3 AHİMEHMET 167 415 0/932 14080,96 TARIM ALANI TARLA 10.349.505,60 310.485,17 14.08.2025 09:10 4 AHİMEHMET 170 1 0/2496 12819,22 TARIM ALANI TARLA 3.589.381,60 107.681,45 14.08.2025 09:15 5 BAKIRCA 101 3 0/1086 12316,86 TARIM ALANI TARLA 2.414.104,56 72.423,14 14.08.2025 09:20 6 BAKIRCA 153 1 0/1474 21979,99 TARIM ALANI TARLA 4.154.218,11 124.626,54 14.08.2025 09:25 7 CUMHURIYET 677 13 852,85 KONUT ALANI ARSA 3.044.674,50 91.340,24 14.08.2025 09:30 8 KARAMEHMET 137 51 12117,78 TARIM ALANI TARLA 3.817.100,70 114.513,02 14.08.2025 09:35 9 KARAMEHMET 137 53 24206,78 TARIM ALANI TARLA 7.625.135,70 228.754,07 14.08.2025 09:40 10 KARAMEHMET 143 5 11686,08 TARIM ALANI TARLA 3.067.596,00 92.027,88 14.08.2025 09:45 11 KARAMEHMET 203 3 61042,33 TARIM ALANI TARLA 19.228.333,95 576.850,02 14.08.2025 09:50 12 MİSİNLİ 465 85 0/2116 7122,81 TARIM ALANI TARLA 1.483.325,18 44.499,76 14.08.2025 09:55 13 PINARBAŞI 178 1 0/3580 921,18 KÖY YERLEŞİK ALANI ARSA 1.644.306,30 49.329,19 14.08.2025 10:00 14 PINARBAŞI 179 1 0/3582 452,04 KÖY YERLEŞİK ALANI ARSA 1.028.391,00 30.851,73 14.08.2025 10:05 15 PINARBAŞI 101 14 51372,18 TARIM ALANI TARLA 12.586.184,10 377.585,52 14.08.2025 10:10 16 PINARBAŞI 102 1 31144,7 TARIM ALANI TARLA 6.867.406,35 206.022,19 14.08.2025 10:15 17 PINARBAŞI 129 1 2906,91 TARIM ALANI TARLA 864.805,73 25.944,17 14.08.2025 10:20 18 PINARBAŞI 155 178 0/2160 9843,98 TARIM ALANI TARLA 2942 SAYILI KANUNUN 7. MADDE BELİRTMESİ BULUNMAKTADIR. 3.100.853,70 93.025,61

14.08.2025

10:25 19 PINARBAŞI 156 32 0/3275 4305,3 TARIM ALANI TARLA 1.356.169,50 40.685,09 14.08.2025 10:30 20 PINARBAŞI 179 88 0/3377 1962,38 TARIM ALANI TARLA 892.882,90 26.786,49 14.08.2025 10:35 21 ULAŞ 280 48 0/458 14519,43 TARIM ALANI TARLA 2.896.626,29 86.898,79 14.08.2025 10:40 22 VAKIFLAR 171 10 790,86 KONUT ALANI ARSA 1.800.788,22 54.023,65 14.08.2025 10:45 23 VAKIFLAR 171 12 794,34 KONUT ALANI ARSA 1.803.151,80 54.094,55 14.08.2025 10:50 24 VAKIFLAR 171 8 791,5 KONUT ALANI ARSA 1.800.662,50 54.019,88 14.08.2025 10:55 25 VAKIFLAR 171 11 792,77 KONUT ALANI ARSA 1.803.551,75 54.106,55 14.08.2025 11:00 26 VAKIFLAR 171 14 797,87 KONUT ALANI ARSA 1.807.175,55 54.215,27 14.08.2025 11:05 27 VAKIFLAR 171 13 796,12 KONUT ALANI ARSA 1.803.211,80 54.096,35 14.08.2025 11:10 28 VAKIFLAR 171 6 800,25 KONUT ALANI ARSA 1.804.563,75 54.136,91 14.08.2025 11:15 29 VAKIFLAR 171 7 799,97 KONUT ALANI ARSA 1.803.932,35 54.117,97 14.08.2025 11:20 30 VAKIFLAR 161 10 790,24 KONUT ALANI ARSA 1.576.528,80 47.295,86 14.08.2025 11:25 31 VAKIFLAR 201 10 0/1716 738,26 KÖY YERLEŞİK ALANLARI ARSA 1.679.541,50 50.386,25 14.08.2025 11:30 32 VAKIFLAR 241 25 0/2086 8556,33 TARIM ALANI TARLA 612 m2 kısmında 49 YILLIĞINA İRTİFAK HAKKI BEYANI BULUNMAKTADIR. 5.390.487,90 161.714,64

14.08.2025 11:35 33 VAKIFLAR 259 25 0/2495 6282,19 TARIM ALANI TARLA TEİAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. 1.781.000,87 53.430,03

14.08.2025 11:40 34 VELİKÖY 635 34 29.499,05 TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN BAHÇE 3. DERECE SİT ALANI BEYANI BULUNMAKTADIR. 5.885.060,48 176.551,81

14.08.2025 11:45 35 VELİMEŞE 203 14 10.885,82 SANAYİ ALANI ARSA TEİAŞ İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. 62.473.720,98 1.874.211,63 14.08.2025 11:50 36 VELİMEŞE 889 3 4.500,64 SANAYİ ALANI ARSA TPAO KAMULAŞTIRMA BEYANI BULUNMAKTADIR. 21.103.500,96 633.105,03

14.08.2025

11:55 37 VELİMEŞE 357 1 6.060,00 KONUT ALANI ARSA 13.574.400,00 407.232,00 14.08.2025 12:00 38 VELİMEŞE 215 3 2.249,00 KONUT ALANI ARSA 8.343.790,00 250.313,70 14.08.2025 13:00 39 VELİMEŞE 356 7 2.460,00 KONUT ALANI ARSA 5.682.600,00 170.478,00 14.08.2025 13:05 40 VELİMEŞE 805 4 548,82 KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI OFİS/İŞYERİ 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 10.262.934,00 307.888,02

14.08.2025

13:10 41 VELİMEŞE 363 3 3.235,00 KONUT ALANI ARSA 7.472.850,00 224.185,50 14.08.2025 13:15 42 VELİMEŞE 183 17 0/2701 3925,15 TARIM ALANI TARLA 6.044.731,00 181.341,93 14.08.2025 13:20 43 VELİMEŞE 786 31 0/321 12892,24 TARIM ALANI TARLA 4.061.055,60 121.831,67 14.08.2025 13:25 44 VELİMEŞE 786 804 0/1485 2692,52 TARIM ALANI TARLA 706.786,50 21.203,60 14.08.2025 13:30 45 VELİMEŞE 831 1 0/5466 11755,45 TARIM ALANI TARLA 4.525.848,25 135.775,45 14.08.2025 13:35 46 VELİMEŞE 838 36 0/2841 20055,91 TARIM ALANI TARLA 14.741.093,85 442.232,82 14.08.2025 13:40 47 VELİMEŞE 838 81 0/9166 8846,6 TARIM ALANI TARLA TEDAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. 3.096.310,00 92.889,30 14.08.2025 13:45 48 VELİMEŞE 845 99 0/3051 8062,78 TARIM ALANI TARLA 5.079.551,40 152.386,54 14.08.2025 13:50 49 VELİMEŞE 845 167 0/3299 4175,28 TARIM ALANI TARLA 2.630.426,40 78.912,79 14.08.2025 13:55 50 VELİMEŞE 845 238 0/9562 19216,58 TARIM ALANI TARLA BOTAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. 12.106.445,40 363.193,36 14.08.2025 14:00 51 VELİMEŞE 845 232 0/3128 4210,92 TARIM ALANI TARLA 2.652.879,60 79.586,39 14.08.2025 14:05 52 VELİMEŞE 845 241 0/9564 5297,69 TARIM ALANI TARLA 3.337.544,70 100.126,34 14.08.2025 14:10 53 VELİMEŞE 845 328 0/3201 7907,63 TARIM ALANI TARLA 4.981.806,90 149.454,21 14.08.2025 14:15 54 VELİMEŞE 846 15 0/9157 9863,02 TARIM ALANI TARLA TPAO ŞERHİ BULUNMAKTADIR. 8.975.348,20 269.260,45 14.08.2025 14:20 55 VELİMEŞE 846 18 0/9301 5071,54 TARIM ALANI TARLA 5.147.613,10 154.428,39 14.08.2025 14:25 56 VELİMEŞE 846 19 0/9302 5501,67 TARIM ALANI TARLA 6.161.870,40 184.856,11 14.08.2025 14:30 57 VELİMEŞE 846 20 0/9303 6286,82 TARIM ALANI TARLA 7.481.315,80 224.439,47 14.08.2025 14:35 58 VELİMEŞE 847 2 0/2892 13095,09 TARIM ALANI TARLA 5.270.773,73 158.123,21 14.08.2025 14:40 59 VELİMEŞE 847 54 0/4449 4112,33 TARIM ALANI TARLA 935.555,08 28.066,65 14.08.2025 14:45 60 VELİMEŞE 847 118 0/4508 4556,31 TARIM ALANI TARLA 1.036.560,53 31.096,82 14.08.2025 14:50 61 VELİMEŞE 847 171 0/3347 6212,82 TARIM ALANI TARLA 3.370.454,85 101.113,65 14.08.2025 14:55 62 VELİMEŞE 847 174 0/3352 7654,33 TARIM ALANI TARLA 3.080.867,83 92.426,03 14.08.2025 15:00 63 VELİMEŞE 847 312 0/9822 3028,35 TARIM ALANI TARLA 847.938,00 25.438,14 14.08.2025 15:05 64 VELİMEŞE 847 313 0/4499 33447,1 TARIM ALANI TARLA GEÇİT HAKKI TESİS EDİLMİŞTİR. 7.023.891,00 210.716,73 14.08.2025 15:10 65 VELİMEŞE 851 2 0/9831 213718,45 TARIM ALANI TARLA 39.644.772,48 1.189.343,17 14.08.2025 15:15 66 YULAFLI 194 36 11254,01 TARIM ALANI TARLA 5.120.574,55 153.617,24 14.08.2025 15:20 67 YULAFLI 195 26 32268,8 TARIM ALANI TARLA MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. DAİMİ İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR.

18.070.528,00 542.115,84

14.08.2025



15:25

Madde 4: Tabloda belirtilen taşınmazlara yönelik ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2000,00-TL (İkibinTürkLirası) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazın bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, belediyemizden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

Madde 5: Geçici teminat oranı %3'tür. Taşınmaz satış ihalesine girenler kesin teminat yatırmayacaktır.

Madde 6: İlgili kanunun 57. maddesinde " …Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi,resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir."denilmektedir. Buna göreihale bedeli ve yasal vergi,resim ve harçların ödenmesinin akabinde tapu tescil işlemleri için ilgili yazışmalar yapılır. Karşılıklı imzalar atılarak, tapu tescili gerçekleştirilir.

Madde 7: İlanımızın ( 1/11/35/36/46/65/67 sıra numarasındaki ) sırasındaki taşınmazın satış ihalesine katılacak olan isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgeleri Kapalı Zarf içerisinde 13.07.2025 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

Madde 8: İstenilen Belgeler;

Gerçek Kişilerden :

1- Kanuni ikametgâh belgesi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

4- Ergene Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.)

5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

6- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve şartname bedeli makbuzu.

7- 2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden tanzim edilecektir.)

8- Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden tanzim edilecektir.)

9- Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden tanzim edilecektir.)

Tüzel Kişilerden :

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2025 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.2- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.4- Ergene Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.)5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

6- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve şartname bedeli makbuzu.

7- 2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden tanzim edilecektir.)

8- Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden tanzim edilecektir.)

9- Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden tanzim edilecektir.)

10- Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

11- Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için yukarıda bentlerde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

**Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne (Marmaracık Ek Hizmet Binası) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi Ergene Belediye Başkanlığı (Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:84 Ergene/TEKİRDAĞ) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. (Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazlar için istenmektedir.)

Madde 9: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediye'ye borcu olan Gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

Madde 10: Satış ve tescile ait her türlü vergi,resim,harçlar v.s.giderler ihaleyi alan alıcıya aittir. Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri yukarıda yazılı olup, KDV Kanunun 17/4-p maddesine göre Belediyemizin ihale ile yaptığı satışlar KDV'den istisna olup, KDV alınmayacaktır.

Madde 11: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar Belediye Encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise davaya ve icra takipleri için Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlan Olunur.

Turgut ŞENTÜRK

Ergene Belediye Başkan V.