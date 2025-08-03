Giriş Tarihi: 04.08.2025 00:00
T.C.
ADANA 1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2022/1702
İLAN METNİ
(YKN99561908726 dava dosyasında belirtilen davacının, Mahkememizin 04/07/2023 tarih 2022/1702 Esas ve 2023/868 Karar sayılı kararı ile; HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;
1- Davanın reddine,
2- Aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
3- Süresinde savunma dilekçesi verilmemesi sebebiyle davalı idarenin uyuşmazlığın çözümüne hukuki katkısı bulunmadığından lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine,
4- Artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra resen davacıya iadesine,
5- Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Adana Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere 04/07/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş olup, karar tebliğin yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/07/2025
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