Giriş Tarihi: 04.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:05
T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/215
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/10/2025 günü saat: 09.00'dir.
|
DOSYA NO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN
|
CİNSİ
|
2025/215
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah.
|
947
|
13
|
Ali Koçak, Emir Koçak
|
326,01
|
TARLA
|
2025/216
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Pazar Mah.
|
924
|
22
|
Hatice Sürmeli, Muammer Özkan,Ülfet Akay, Sevda Subaşı, Selman Melan
|
322,37
|
TARLA
|
2025/217
|
Karaman İli Kazımkarabekir ilçesi Pazar mah.
|
941
|
1
|
Ahmet Gürel, Ayşe Acabay, Mustafa Gürel, Mehmet Gürel, Şerife İçel, Hikmet Remet
|
8,44
|
TARLA
|
2025/218
|
Karaman ili Kazımkarabikir ilçesi Subaşı Mah.
|
945
|
121
|
Durmuş Tosun, Emine Tosun, Ali Tosun,Mevlüt Tosun, Havva Tosun, Ayşe Özağan, Süleyman Tosun
|
506,39
|
TARLA
|
2025/219
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah.
|
947
|
19
|
Kamil Baysaloğlu, Reyhan Ercan
|
571,48
|
TARLA
|
2025/220
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Boyacı Mah.
|
897
|
53
|
Ahmet kartav
|
20,50+635,01
|
TARLA
|
2025/221
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah.
|
945
|
146
|
Hacer Demir, Abdulkerim Dev
|
4,84+1616,59
|
TARLA
|
2025/223
|
Karaman ili Yollarbaşı köyü
|
273
|
5
|
Hatice İçer
|
277,78
|
TARLA
|
2025/224
|
"
|
273
|
26
|
Veysel Marangoz
|
5,76+199,96
|
TARLA
|
2025/226
|
"
|
273
|
15
|
Sevim Yüksekdağ
|
5,76+220,18
|
TARLA
|
2025/227
|
"
|
307
|
2
|
Mehmet Şahin, Ramazan Şahin, Durmuş Ali Şahin, İbrahim Balcı, İmran Aydınlı, Ahmet Vehbi Aksoy, Ali İhsan Aksoy, Mustafa Aksoy, Mesut Aksoy, Ayşe Aydınlı, Ali Ceran, Emişe Kütük, Ömer Kütük, Mehmet Kütük, Hatice Kütük
|
5,76+1786,46
|
TARLA
|
2025/228
|
"
|
307
|
3
|
Mehmet Şahin, Ramazan Şahin, Durmuş Ali Şahin, İbrahim Balcı, İmran Aydınlı, Ahmet Vehbi Aksoy, Ali İhsan Aksoy, Mustafa Aksoy, Mesut Aksoy, Ayşe Aydınlı, Ali Ceran, Emişe Kütük, Ömer Kütük, Mehmet Kütük, Hatice Kütük
|
406,25
|
TARLA
|
2025/229
|
"
|
320
|
9
|
Hatice Taşkıran,Ahmet Turan, Recep Turan, Emine Arabacı, Osman Nuri Özcan, Abdullah Özcan, Emine Çalışkanlar
|
19,16+287,99
|
TARLA
|
2025/230
|
"
|
320
|
13
|
Fatma Büyük, Metin Büyük, Ayşegül Büyük, Ahmet Eren Büyük
|
93,84
|
TARLA
|
2025/231
|
"
|
320
|
12
|
Şahin Çelik,Ramazan Çelik, Hüsamettin Çelik, Filiz Tapırdamaz, Fatma Sert
|
359,23
|
TARLA
|
2025/233
|
"
|
321
|
2
|
Hatice Taşkıran, Ahmet Turan, Recep Turan, Emine Arabacı, Osman Nuri Özcan, Abdullah Özcan, Emine Çalışkanlar
|
4,41+1446,17
|
TARLA
1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
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