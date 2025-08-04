YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Erol Özdemir hakkında Üniversitesince yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması yönündeki Rektörlük teklifi, Yüksek Disiplin Kurulunun 13.03.2025 tarihli toplantısında görüşülmüş ve alınan 2025/28 sayılı karar ile teklifin kabulüne karar verilmiştir. Erol Özdemir'in kayıtlı adresi bulunmadığından ve tebligata elverişli adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02270225