İLAN

ERZİNCAN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1701

KARAR NO : 2024/514

İLAN METNİ

Mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası neticesinde, davalılar Nuri TİL ve Necmiye ÇALLI'nın kimlik bilgileri ve tebligat adresinin tespit edilememesi, bilinen adreslerine yapılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;

"Davanın kabulüne, dava konusu Erzincan İli Merkez İlçesi Oğlaktepe köyü 101 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte umuma açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine, satış bedelinden harç ve masraflar çıktıktan sonra arta kalan kısmın dosya içinde yer alan tapu kaydındaki ve veraset belgesindeki payları oranında taraflara paylaştırılmasına, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Erzurum bölge adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere Türk Milleti adına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 21/02/2024" şeklindeki karar, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/03/2025

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