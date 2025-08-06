İ L A N

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/137 Esas

Bitlis ili Adilcevaz ilçesi Orta Mahallede kain; 168 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 31033184306 T.C. Kimlik numaralı Murat BAYIL adına tescili istenilmektedir.

Söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak taşınmazda hak iddia edenlerin ve davaya itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde, mahkememize müracaat ederek mahkememizin 2024/137 esas numarası yazılı dosyasına itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 30/07/2025

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