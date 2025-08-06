İ L A N

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/206 Esas 02.07.2025

Konu :

Davacı , FEVZİ POLAT ile Davalı , KHALIDA ALIYEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davası nedeniyle;

Davalı , KHALIDA ALIYEVA'nın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

Mahkememizin ön inceleme duruşmasının 13/11/2025 günü saat 09.00'da başlamasına karar verilmiş olup; Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ve HMK 186. Madde gereğince, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği, bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ihtar olunur, hususu ilanen tebliğ olunur.