T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 1312 Ada, 10 Parsel, A blok Kat:3 20 nolu bb. No ......Ana Taşınmaz Özellikleri;Ana taşınmaz; 3.981,25m2 arsa üzerinde üç blok olarak inşa edilmiştir. A Blokta 31, B Blokta 18, C Blokta 19 olmak üzere 68 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. A Blok; bodrum+ zemin + 4 normal kat+ çatı kattan oluşmaktadır......aşınmaz mesken nitelikli olup, A Blok 3.normal katta yer almaktadır. İki açık cephelidir.Projesine üzerinde yapılan incelemede göre 74,61m2 net alanlı, 88m2 brüt alanlıdır. Projesine göre kısmı antre, hol, salon, mutfak, iki oda, banyo- WC ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır..... (daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen İnternet adresi üzerinden satış ilanına, eki satış şartnamesine ve bilirkişi raporuna bakılması ihtaren tebliğ olunur ) Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Atakent Caddesi No:32/A Zülal Konakları A Blok (Mahallen: A-1 Girişi) 3.Kat Daire:20 Beylikdüzü/ İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL Ana taş. Yüzölçümü : 3.981,25 m2 Arsa Pay/payda : 84/7960 İmar Durumu : İnşaat tarzı parsel 09.06.2011 tarihinde onaylanan Beylikdüzü-Gürpınar 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, Konut Alanı (Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30) olarak planlanmıştır Kıymeti : 5.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde , Yönetim planı: 20/03/2013 açıklamalı 26/03/2013 tarih 6380 yevmiyeli beyan Hisse üzerinde 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır (27087 nolu t.m . Yeri ve kablo geçiş güzergahı ) açıklamalı türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi VKN 8790013397 (SN:5273) lehtar lı 17/10/2014 tarih 22323 yevmiyeli şerh vardır. Başkaca tapu kaydındaki gibidir. Tebliğ: kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete veya internet haber sitesi ile yapılan satış ilanı ile tebliğ yapılmış sayılmasına, gazete veya internet haber sitesinde yapılan ilan ile , satış ilanının haklarında tebliğ yapılamayanlar için tebliğ edilmiş sayıldığının ihtaren iş bu ilan ile tebliğine