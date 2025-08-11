T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 12.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 00:12
Örnek No:55*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/238 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/07/2025
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez Laleli Mah. 6275 Ada, 3 Parsel,
Adresi : Aksaray İli Merkez Laleli Mah. 6275 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 980 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 5.885.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
