Örnek No:55

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/238 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/238 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/07/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Merkez Laleli Mah. 6275 Ada, 3 Parsel, Adresi : Aksaray İli Merkez Laleli Mah. 6275 Ada 3 Parsel Yüzölçümü : 980 m2 İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat Kıymeti : 5.885.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

