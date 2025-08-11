Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/238 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/07/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez Laleli Mah. 6275 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Aksaray İli Merkez Laleli Mah. 6275 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 980 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat

Kıymeti : 5.885.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

