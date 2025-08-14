BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik İli Merkez İlçe'de bulunan muhtelif taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35(a) maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile nitelikleri, ihale süreleri, muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

İhaleye çıkarılacak taşınmazın bilgileri aşağıda gösterilmiştir;

Sıra No Mahalle Ada Parsel M2 Tasinmaz Cinsi İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 1 ERTUĞRULGAZİ 824 2 249,96 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 2 ERTUĞRULGAZİ 824 3 249,97 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 3 ERTUĞRULGAZİ 824 4 249,98 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 4 ERTUĞRULGAZİ 824 5 249,99 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 5 ERTUĞRULGAZİ 824 6 249,99 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 6 ERTUĞRULGAZİ 824 13 249,97 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.210.000,00 ₺ 36.300,00 7 ERTUĞRULGAZİ 824 14 249,97 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.210.000,00 ₺ 36.300,00 8 ERTUĞRULGAZİ 824 16 249,98 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.210.000,00 ₺ 36.300,00 9 ERTUĞRULGAZİ 824 21 2243,19 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 8.100.000,00 ₺ 243.000,00 10 ERTUĞRULGAZİ 825 23 5698,4 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 19.750.000,00 ₺ 592.500,00 11 ERTUĞRULGAZİ 826 23 5698,78 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 19.750.000,00 ₺ 592.500,00 12 ERTUĞRULGAZİ 827 12 3619,52 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 12.200.000,00 ₺ 366.000,00 13 OSMANGAZİ 885 2 5100,5 ARSA BENZİNLİK ₺ 31.500.000,00 ₺ 945.000,00 14 ERTUĞRULGAZİ 627 11 402 ARSA AYRIK 4 KAT KONUT ₺ 2.194.920,00 ₺ 65.847,60 15 ERTUĞRULGAZİ 627 12 541 ARSA AYRIK 4 KAT KONUT ₺ 2.953.860,00 ₺ 88.615,80 16 ERTUĞRULGAZİ 633 15 354 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.486.800,00 ₺ 44.604,00 17 ERTUĞRULGAZİ 639 3 355 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 2.058.000,00 ₺ 61.740,00 18 ERTUĞRULGAZİ 449 112 367 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.618.470,00 ₺ 48.554,10 19 ERTUĞRULGAZİ 449 163 377 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.504.230,00 ₺ 45.126,90 20 ERTUĞRULGAZİ 449 121 344 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.260.000,00 ₺ 37.800,00 21 ERTUĞRULGAZİ 449 122 329 ARSA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 1.209.075,00 ₺ 36.272,25 22 ERTUĞRULGAZİ 622 8 442 ARSA AYRIK 4 KAT KONUT ₺ 2.993.000,00 ₺ 89.790,00 23 HÜRRİYET 344 29 240 ARSA AYRIK 3 KAT KONUT ₺ 3.675.000,00 ₺ 110.250,00 24 İSMETPAŞA 732 17 314 ARSA AYRIK 3 KAT KONUT ₺ 1.575.000,00 ₺ 47.250,00 25 İSTASYON 723 53 280 ARSA BİTİŞİK 3 KAT KONUT ₺ 882.000,00 ₺ 26.460,00 26 PELİTÖZÜ 250 14 6604,75 TARLA AYRIK 2 KAT KONUT ₺ 10.541.500,00 ₺ 316.245,00 27 HÜRRİYET 1174 1 595,04 ÇALILIK AYRIK 3 KAT KONUT ₺ 2.500.000,00 ₺ 75.000,00 28 HÜRRİYET 522 1 206 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.406.000,00 ₺ 42.180,00 29 HÜRRİYET 522 2 191 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.304.000,00 ₺ 39.120,00 30 HÜRRİYET 522 3 203 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.386.000,00 ₺ 41.580,00 31 HÜRRİYET 522 8 209 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.427.000,00 ₺ 42.810,00 32 HÜRRİYET 523 1 186 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.172.000,00 ₺ 35.160,00 33 HÜRRİYET 523 2 208 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.311.000,00 ₺ 39.330,00 34 HÜRRİYET 523 3 198 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.248.000,00 ₺ 37.440,00 35 HÜRRİYET 523 4 198 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.248.000,00 ₺ 37.440,00 36 HÜRRİYET 523 5 204 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.286.000,00 ₺ 38.580,00 37 HÜRRİYET 523 6 206 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.298.000,00 ₺ 38.940,00 38 HÜRRİYET 523 7 200 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.260.000,00 ₺ 37.800,00 39 HÜRRİYET 523 8 198 ARSA BLOK 4 KAT KONUT ₺ 1.248.000,00 ₺ 37.440,00 40 HÜRRİYET 324 102 6287,48 ARSA AYRIK 7 KAT KONUT ₺ 66.020.000,00 ₺ 1.980.600,00 41 BEŞİKTAŞ 58 175 115,4 ARSA AYRIK 3 KAT KONUT ₺ 727.500,00 ₺ 21.825,00 42 BEŞİKTAŞ 58 191 437,7 ARSA AYRIK 3 KAT KONUT ₺ 2.758.000,00 ₺ 82.740,00

İhale 28 .0 8 .2025 Perşembe günü saat 1 4 : 0 0 ' d e Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler taşınmazlar için 3.000,00 – TL karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 30 gün süreli Banka Teminat Mektubu veya Kanunda kabul edilen geçici teminat belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

İsteklilerin gerçek kişi olması halinde aşağıdaki belgeler istenir.

Nüfus Cüzdan Sureti,

Tebligat için adres beyanı veya ikametgah

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı

Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici teminatlar, Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu geçici teminat hesabına ilgili taşınmazın sıra numarası belirtilerek yatırılacaktır.)

Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

(EK-1) 'de yer alan İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname doldurularak teklif zarfının içine konulacaktır.

(EK-2)'de yer alan İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu

İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak ;

Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış oda faaliyet belgesi,

Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirket adına teklif vermeye yetkili - vekil olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Şirket ya da şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

İstekli Ortak Girişim Olması Halinde;

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 6. maddenin gerçek ve tüzel kişiliğe göre (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları en geç 28/08/2025 Perşembe günü Saat: 12:00'a kadar T.C. Bilecik Belediye Başkanlığı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:7 Merkez/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ünvanı, açık adres ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarfların açılması ile iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 Sayılı Kanunun 39. Ve 40. Maddelerine göre yapılır.

İhale muhammen bedelin altında olmamak üzere en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı taşınmazlar için en az 10.000,00 TL (On bin) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların uzayacağı anlaşılırsa ihale komisyonunun uygun göreceği tur artırımından sonra komisyon isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.

Taşınmazın satış bedeli peşin olarak ödenecektir ve sözleşme imzalanmayacaktır.

İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 07/08/2025 tarih ve 437 Sayılı Encümen Kararına istinaden taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02276515