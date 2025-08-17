Giriş Tarihi: 18.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:27
T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/184 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL: VAN
İLÇE: SARAY
MAHALLE: SIRIMLI
ADA NO: 0
PARSEL NO: 234
MALİKİN ADI VE SOYADI:1- AYNUR BAĞATUR
2- CENGİZ MURATHAN
3- CÜNEYT AKALIN
4- EMİNE ER
5- HAFİZE TURHAN
6- HÜBRA SOLGUN
7- İBRAHİM ÇELEBİ
8- MEDİHA ULULAR
9- MEHMET ZEKİ ECER
10- MUZAFFER OYANIK
11- NURETTİN OYANIK
12- ÖMER ÖZKAPLAN
13- RECEP KAYACI
14- SAADET SELÇUK
15- ZÜBEYDE SİNAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/184 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.07.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02278892