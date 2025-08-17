T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/184 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL: VAN

İLÇE: SARAY

MAHALLE: SIRIMLI

ADA NO: 0

PARSEL NO: 234

MALİKİN ADI VE SOYADI:1- AYNUR BAĞATUR

2- CENGİZ MURATHAN

3- CÜNEYT AKALIN

4- EMİNE ER

5- HAFİZE TURHAN

6- HÜBRA SOLGUN

7- İBRAHİM ÇELEBİ

8- MEDİHA ULULAR

9- MEHMET ZEKİ ECER

10- MUZAFFER OYANIK

11- NURETTİN OYANIK

12- ÖMER ÖZKAPLAN

13- RECEP KAYACI

14- SAADET SELÇUK

15- ZÜBEYDE SİNAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/184 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.07.2025

