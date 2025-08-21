GÜNEYSINIR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

1 ADET SÜT TANKLI KAMYON/KAMYONET ALIMI İHALESİ

Süt Tanklı Kamyon Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale kayıt numarası: 2025/0000000001

1-İdareninAdı: GÜNEYSINIR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Adresi: MEVLANAN MAH. 100721.SK. NO: 3/1 GÜNEYSINIR / KONYA

Telefon: 0 332 471 26 10

İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:

İhale dokümanı İdareden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhale detayları sorgulanmak suretiyle görülebilir.

2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı: Süt Tanklı Kamyon (Aşağıdaki bileşenlerle bir bütün olarak) 1 Adet Kamyon2 Adet Süt Tankıb) Teslim Yeri: Mevlanan Mah. 100721.Sk. No: 3/1 Güneysınır / KONYAc) Teslim Tarihi: İhale konusu aracın teslim tarihi engeç: 01.12.2025 tarihidir