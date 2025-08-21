Giriş Tarihi: 22.08.2025 00:00
GÜNEYSINIR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
1 ADET SÜT TANKLI KAMYON/KAMYONET ALIMI İHALESİ
Süt Tanklı Kamyon Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale kayıt numarası: 2025/0000000001
1-İdareninAdı: GÜNEYSINIR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Adresi: MEVLANAN MAH. 100721.SK. NO: 3/1 GÜNEYSINIR / KONYA
Telefon: 0 332 471 26 10
İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:
İhale dokümanı İdareden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhale detayları sorgulanmak suretiyle görülebilir.
2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı: Süt Tanklı Kamyon (Aşağıdaki bileşenlerle bir bütün olarak) 1 Adet Kamyon2 Adet Süt Tankıb) Teslim Yeri: Mevlanan Mah. 100721.Sk. No: 3/1 Güneysınır / KONYAc) Teslim Tarihi: İhale konusu aracın teslim tarihi engeç: 01.12.2025 tarihidir
3-İhalenina) Yapılacağı yer: Bozkır İlçesi Tarım İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu Bozkır/ Konyab) Tarihi ve saati: 13/09/2025 - 11:004- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1 - Standart Form-KİK015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-M: İş Ortaklığı Beyannamesi, (Ortaklık Olması Halinde) Yöneticilere ait bilgiler(Ticaret Sicil Kaydı) Vekaleten Teklif verme halinde vekaletname Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-M: Yeterlik Bilgileri Tablosu4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Standart Form-KİK051.2/EKAP_M: Geçici Teminat Mektubu ve alındı (teyit) belgesi4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1 Teklif edilen süt tanklı kamyona ait teknik özellikleri gösterir belge/belgeler4.3.2 Teklif edilecek süt tanklı kamyona ait teknik özellikleri belirten katalog, marka, model/ model yılı, paket tipi veya uygunluk belgesi vb. evrak/evraklar4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1 Benzer nitelikteki araç satışına ait fatura örnekleri/fotokopileri5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak] belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve İdareden ücretsiz olarak temin edilebilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden almaları zorunludur.8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEVLANAN MAH. 100721.SK. NO: 3/1 GÜNEYSINIR / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ya da kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, 31.12.2025 tarihine kadar olmalıdır.12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02281023