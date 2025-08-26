T.C.MERSİN 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/329

İLAN METNİ

Mahkememizin 2025/329 Esas sayılı dosyasında M Saıed ve Amna oğlu 01.09.1976 Humus doğumlu sanıkRAED ALHAMOUD ALZAID'ın tebligat yapılacak adresinin bulunmayışı nedeniyle, hakkında Basit Yaralama suçuyla ilgili olarak, Mahkememizin 02.05.2025günlü tensip zaptında;Sanığın üzerine atılı suçun kanunda öngörülen cezanın üst sınırının 2 yıldan fazla hapis cezası olmaması nedeni ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 251/1 madde hükmüne göre basit yargılama usulünün uygulanmasına,

CMK' nın 251/2 maddesine göre; " iddianamenin sanığa tebliğine, çıkarılacak olan tebligata "İşbu tebligatın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde beyan ve savunmalarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi, süre sonunda duruşma yapılmaksızın dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceği, mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç cezanın 1/4 oranında indirileceği, mahkemece koşulları bulunması halinde kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilebileceği veya ertelenebileceği veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilebileceği ihtar olunur" hususunda ilanen tebligat yapılmasına, karar verilmiş olup,

Açıklanan nedenlerle;

-7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince Gazetede, İnternet Haber Sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine,

-İlan tarihinden itibaren işlemek üzere bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

-Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02283253