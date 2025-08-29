DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Mülkiyeti Demre Belediyesine ait Demre İlçesi Beymelek Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1401 nolu parsel B Blokta 1 adet ile 1402 parselde 2 adet taşınmazın (asma katlı dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.
Satışı Yapılacak Taşınmazların;
|Sıra No
|Mahalle
|Cinsi
|Ada/Parsel
|Blok/İşyeri No
|Zemin+Asma Kat (m2)
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Saati
|1
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|B/2 nolu
|83,00
|₺3.537.000,00
|₺353.700,00
|10:00:00
|2
|Beymelek
|İşyeri
|1402 parsel
|-/3 nolu
|101,00
|₺4.304.000,00
|₺430.400,00
|10:30:00
|3
|Beymelek
|İşyeri
|1402 parsel
|-/8 nolu
|136,00
|₺5.795.000,00
|₺579.500,00
|11:00:00
- İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerde İstenecek Belgeler;
- Başvuru dilekçesi,
- Kanuni Tebligat Adres Beyanı,
- Nüfus Cüzdanı sureti,
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
- İhaleye katılacakların taşınmazların satış bedeli üzerinden %10 Geçici teminat bedelini ve 1.000,00.-TL şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmak zorundadır. (Her taşınmaz için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)
- Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
2-İhale, 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10:00 'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.
4-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.
5-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.
İlgililere duyurulur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02284545