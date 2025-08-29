DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Sıra No Mahalle Cinsi Ada/Parsel Blok/İşyeri No Zemin+Asma Kat (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 1 Beymelek İşyeri 1401 parsel B/2 nolu 83,00 ₺3.537.000,00 ₺353.700,00 10:00:00 2 Beymelek İşyeri 1402 parsel -/3 nolu 101,00 ₺4.304.000,00 ₺430.400,00 10:30:00 3 Beymelek İşyeri 1402 parsel -/8 nolu 136,00 ₺5.795.000,00 ₺579.500,00 11:00:00

İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerde İstenecek Belgeler;

Başvuru dilekçesi, Kanuni Tebligat Adres Beyanı, Nüfus Cüzdanı sureti, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, İhaleye katılacakların taşınmazların satış bedeli üzerinden %10 Geçici teminat bedelini ve 1.000,00.-TL şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmak zorundadır. (Her taşınmaz için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Mülkiyeti Demre Belediyesine ait Demre İlçesi Beymelek Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1401 nolu parsel B Blokta 1 adet ile 1402 parselde 2 adet taşınmazın (asma katlı dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.Satışı Yapılacak Taşınmazların;

2-İhale, 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10:00 'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

4-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.

5-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

İlgililere duyurulur.



#ilan.gov.tr Basın No: ILN02284545