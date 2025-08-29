T.C.

GÖLBAŞI(ANKARA)

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/254 Esas 21.08.2025

Konu : İlan Metni

İ L A N

T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/254

Davacı , MUHTAR SELMAN GÖK ile Davalılar , AHMAD AMER RECEP, HATİCE GÖK, MOHAMMAD AMEER RECEP, SABAHAT GÖK, YASİR GÖK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

12615150742 T.C kimlik numaralı MUHAMMAD AMEER RECEP'e tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılması talep edilmiştir.

Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Emirler Mahallesi 123930 ada 8 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın malik Muhammad Ameer Recep adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden Gerekçeli Karar ilamının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davalı Muhammad Ameer Recep'e mahkememize 2 hafta içerisinde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında kararın kesinleşeceği,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02284506