İ L A N

T.C. HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/117 Esas

Mahkememizin 2023/117 Esas sayılı dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen Gülendar Can'a tebligat yapılamamış olup,

Mahkememizin 2023/117 Esas sayılı dosyasında dava konusu Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi 820 ada 4 parsel sayılı taşınmazın başında mahkememizce yapılan keşif sonrasında alınan ziraat bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın dava tarihindeki (12/09/2023) değeri 957.000,00-YTL, devir tarihindeki değeri ise (06/10/1993) 237.733.071,46TL rapor ettiğini, fen bilirkişisi raporunda dava konusu taşınmazın hudutları dahilinde bulunan 660.00 m² alana sahip arsa vasfında olduğunu, dava konusu taşınmaz ve üzerinde 110,00 m²'lik yapı (mesken) bulunan taşınmaz olduğunu tespit edildiğini, duruşmanın 09/10/2025 günü saat 10:20'a bırakıldığı anlaşılmakla, davalı Gülendar Can'a bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.