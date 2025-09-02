T.C.

İSTANBUL

39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

Esas No : 2023/260

Karar No : 2025/245

Mahkememiz 2023/260 esas 2025/245 karar sayılı, 19.06.2025 tarihli ilamıyla;

Sanık Serkan Çimen'in, üzerine atılı "mala zarar verme" suçundan, CMK 223/2-e md uyarınca beraatine, "konut dokunulmazlığını bozmak" suçundan TCK 116/4, 119/1.a.c, 29/1, 53/1, 58/6 md uyarınca 2 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, katılan İhsan Öner'e yönelik "basit yaralama" suçundan TCK 86/2, 86/3.e, 29/1, 53/1, 58/6 md uyarınca 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mağdur Yaşar Öner'e yönelik "basit yaralama" suçundan TCK 86/2, 86/3.e, 29/1, 53/1, 58/6 md uyarınca 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanık müdafii Av. Ecem Eylül Türkmen Yılmaz tarafından sunulan 21.07.2025 tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı;

Katılan İhsan Öner'in beyan adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı, ilgili emniyet birimiyle gerekli yazışmaların yapıldığı ancak tebligata yarar adresinin tespit edilemediği ve bu haliyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince, Mahkememiz 2023/260 esas 2025/245 karar sayılı sayılı hükmünün ve sanık müdafii tarafından karara karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı hususunun, Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir Gazetede ve yine Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine;

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına;

İlan süresince karar özetinin Mahkeme Divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 01.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02286321