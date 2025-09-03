İ L A N

T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/291

KARAR NO : 2025/19

DAVALI : TÜRKAN GÜMRAN 31889469626 T.C nolu Akyar mahallesi Deprem Toki Konutları 1.Etap Gb17 blk iç kapı no.17 Merkez OSMANİYE

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 23.01.2025 tarihli Gerekçeli Karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde; kamulaştırılacak taşınmaz için tespit edilen bedelin haksız ve hukuka aykırı şekilde yüksek belirlenmiş olması nedeniyle, kararın kaldırılarak mümkün ise yeniden yargılama yapılmasını, değilse yeniden yargılama yapılması adına ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ettiği,

23.01.2025 tarihli Hüküm'de: Davanın KABULÜ ile;

-Osmaniye ili Merkez ilçesi Tehçi Mahallesi 188 ada 3 parsel sayılı taşınmazın bilirkişiler Ubeydullah Kararmaz ve Gazi Avlukyarı'nın düzenlemiş olduğu 11/03/2024 tarihli fen bilirkişi raporundaki IRT harfi ile gösterilen 3.753,98 m2 lik bölümünde daimi irtifak hakkının tesisi ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya her türlü takyidattan ari olarak irtifak hakkının TESCİLİNE,

-Osmaniye ili Merkez ilçesi Tehçi Mahallesi 188 ada 3 parsel sayılı taşınmazda yapılan kamulaştırma işlemindeki irtifak kamulaştırma bedelinin davalılara ait olmak üzere toplam 226.145,74 TL olup, 2022/194 Değişik İş sayılı dosyada belirtilen 52.633,24 TL nin mahsubu ile ödenecek bedelin bakiye 173.512,50 TL olarak TESPİTİNE,

-Mahkememizce belirlenen Osmaniye ili Merkez ilçesi Tehçi Mahallesi 188 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak TC. Vakıflar Bankası Osmaniye Şubesine davacı TCDD tarafından yatırılmış olan kamulaştırma bedelinin davalılara ÖDENMESİNE,

Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren TESCİL YÖNÜNDEN KESİN BEDEL YÖNÜNDEN 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.08.2025

