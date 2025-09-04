T.C.

GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE

İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Görele ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 2025/209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239 Esas sayılı dosyalar yönünden 19/09/2025 günü saat 09:30'dan itibaren, 2025/210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240 Esas sayılı dosyalar yönünden 13/11/2025 günü saat 11:00'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 01/09/2025

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER

1-2025/209 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 133 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 615,66 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 135 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 140,21 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 130 ada 65 parsel sayılı taşınmazın 7,21 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı, 1.226,15 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ali Mesut Haydaroğlu olduğu,

2-2025/210 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 83,92 m2'lik kısmında, 101 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 141,08 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Akyayla olduğu,

3-2025/211 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 133 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 6,76 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı, 423,19 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Köse olduğu,

4-2025/212 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 133 ada 47 parsel sayılı taşınmazın 57,39 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Şaziye Yılmaz olduğu,

5-2025/213 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 133 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 35,64 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Saniye Yüksel olduğu,

6-2025/214 Esas;Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 110,74 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Osman Yılmaz olduğu,

7-2025/215 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 147,79 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Cevdet Yılmaz olduğu,

8-2025/216 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 121,39 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Bekir Yılmaz olduğu,

9-2025/217 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 102 ada 41 parsel sayılı taşınmazın 75,93 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İbrahim Yılmaz olduğu,

10-2025/218 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 153,02 m2'lik kısmında, 102 ada 42 parsel sayılı taşınmazın 47,49 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Celal Yılmaz olduğu,

11-2025/219 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 14,06 m2'lik kısmında, 101 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 90,43 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Şafak Yılmaz olduğu,

12-2025/220 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 34 parsel sayılı taşınmazın 509,42 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ersin Yılmaz, Kadriye Yılmaz, Ercan Yılmaz, Gülay Yılmaz, Gülperi Yılmaz olduğu,

13-2025/221 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 132,72 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Yılmaz, Nebahat Yılmaz, Bayram Yılmaz olduğu,

14-2025/222 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 15,90 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Halit Çiçek, Halis Çiçek, Ekrem Çiçek, Sibel Kandal, Türker Çiçek, Seda Aktepe olduğu,

15-2025/223 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 102 ada 45 parsel sayılı taşınmazın 45,12 m2'lik kısmında, 101 ada 53 parsel sayılı taşınmazın 112,36 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Sulhiye Yılmaz, Arzu Aydın, Ebru Kale olduğu,

16-2025/224 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 5,95 m2'lik kısmında mülkiyet, 437,59 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Esma Yılmaz Kapukıran, Elvan Yılmaz Sarı, Korhan Yılmaz, Gülüşan Yılmaz, Nilüfer Günay olduğu,

17-2025/225 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 373,41 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hanife Eray, Didem Yılmaz, Kutlu Yılmaz, Yasemin Yılmaz, Ümran Yılmaz, Uğur Elem Yılmaz olduğu,

18-2025/226 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 135 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 44,92 m2'lik kısmında, 130 ada 68 parsel sayılı taşınmazın 10,00 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hasan Haydaroğlu olduğu,

19-2025/227 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 121 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 0,32 m2'lik kısmında mülkiyet, 179,84 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Avniye Alaçam Uçan, Gökhan Alaçam, Kemal Alacam, Türkan Alaçam, Mehmet Alaçam, Mualla Alaçam, Sevgi Akyüz, Şaduman Alaca, Suna Bak olduğu,

20-2025/228 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Gölbaşı Köyü 114 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 5,23 m2'lik kısmında mülkiyet, 13,74 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Tolga Alaçam, Sonnur Alaçam, Taşkın Alaçam, Aşkın Alaçam, Mehmet Ali Alaçam, Safiye Alaçam, Şennur Yıldız, Fatma Altıntaş olduğu,

21-2025/229 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 133 ada 51 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m"'lik kısmında mülkiyet, 127,20 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gönül Kozak ve Yeter Yılmaz olduğu,

22-2025/230 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 30,73 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mustafa Yılmaz, Bekir Yılmaz olduğu,

23-2025/231 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 102 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 39,07 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Erkut Yılmaz ve Erhan Yılmaz olduğu,

24-2025/232 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 133 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 0,04 m2'lik kısmında mülkiyet, 553,59 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fatime Yılmaz olduğu,

25-2025/233 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 33 parsel sayılı taşınmazın 61,23 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İlhan Yılmaz ve Neriman Yılmaz olduğu,

26-2025/234 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 133 ada 50 parsel sayılı taşınmazın 610,87 m2'lik kısmında, 101 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 563,00 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Yılmaz ve Bayram Yılmaz olduğu,

27-2025/235 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 122 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 6,48 m2'lik kısmında mülkiyet, 407,49 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Sevgi Güroğlu, Civan Gençel, Fikriye Uncu, Hülya Karagöz, Esma Akıncı, Gülay Ersin, Fatma Kahya, Emine Timin, Elmas Karagöz, Derya Nebioğlu, osman Karagöz, Salih Karagöz, Salih Karagöz, Ramazan Karagöz, Sinan Karagöz, Çakır Karagöz, Temel Karagöz, Bülbül Karagöz, Filiz Karagöz, Önder Karagöz, Sümbül Arslan, Ali Karagöz, Yunis Karagöz, Yaşar Karagöz, Arif Karagöz, Yeter Karagöz, Deniz Karagöz, Güllü Kızıltoprak, Şerife Karagöz, Pamuk Karagöz, Asiye Karagöz, Mehmet Karagöz, İbrahim Karagöz, Halise Karagöz, Hidayet Karagöz olduğu,

28-2025/236 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 102 ada 51 parsel sayılı taşınmazın 115,67 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Zuhal Karnal, Mualla Çelikel, Emre Alparslan Yılmaz, Demet Yılmaz, Halil İbrahim Yılmaz, Leyla Yılmaz, Sebahattin Yılmaz, Ayla Alaçam, Fatih Karnal, İlker Karnal, Nejla Yılmaz olduğu,

29-2025/237 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 219,51 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Tülay Aydın, Halil Yılmaz, Korkmaz Yılmaz, Haşim Yılmaz olduğu,

30-2025/238 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 102 ada 46 parsel sayılı taşınmazın 27,02 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gökmen Yılmaz, Yasemin Özdemir, Yalçın Yılmaz ve Sacide Uğurlu olduğu,

31-2025/239 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 102 ada 43 parsel sayılı taşınmazın 36,00 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Özer Yılmaz, Gülşen Yılmaz, Saniye Yılmaz, Özcan Yılmaz, Akın Yılmaz, Kukuş Yılmaz olduğu,

32-2025/240 Esas; Dava konusu Giresun ili Görele ilçesi Esenyurt Köyü 101 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 4,86 m2'lik kısmında mülkiyet, 15,36 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hava Gençkaya, Bakiye Topal, Rüstem Yılmaz, Ali Yılmaz, İsmet Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Hasan Yılmaz, Hayri Yılmaz, Esma Uzar, Ayşe Donk, Emriye Yılmaz, Emine Haydaroğlu, Muzaffer Yılmaz, Kıymet Ergin olduğu,

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02287316