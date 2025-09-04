T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2019/327 Esas

KARAR NO : 2023/346

C.SAV.ESAS NO : 2019/1059

SANIK : HALLUM İSMAİL, FERİD ve FATMA kızı, 01/08/1994 İDLİP doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 02/04/2019

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : DURMA

KARAR TARİHİ : 12/09/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hallum İSMAİL hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DURMA) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 GÜN içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanıkların cezaevinde bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle KIRIKHAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana hatları ile anlatıldı. 02.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02287843