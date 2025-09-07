T.C.

BURSA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/382 Esas 15.08.2025

Konu : İlan.

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Batman İli, Kozluk İlçesi, Kale Mah/Köy, 57 Cilt 6 Aile Sıra No, 28 sırada nüfusa kayıtlı İsmet / Zühre oğlu 01/12/1976 doğumlu 46762933606T.C kimlik numaralı MUSTAFA IŞIK' IN öü veya sağ olduğuna dair bilgi sahibi olanların TMK 33/2 Mad. Gereğince duruşma günü olan 11/11/2025 tarihine kadar mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi takdirde Mustafa Işık' ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02289586