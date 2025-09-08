T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, TOROS Mahalle/Köy, 5714 Ada, 2 Parsel, K 3 D: 6 NOLU BB. Nolu taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 4/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde, ayrık nizamda, bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat olmak üzere 9 katlı olarak inşa edilmiştir. Mimari projesine göre, bodrum katta sığınak, hidrofor, 1 adet işyeri eki, zemin katta; apartman giriş holü, kapıcı dairesi, otopark, 1 adet işyeri, 1 ve 7 normal katın her birisinde 2 şer adet mesken olmak üzere toplam 15 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Bina, Mavi Bulvarın ~50 m. kuzeyinde, Ahmet Sapmaz Bulvarının ~325 m. batısında, Kasım Ener Caddesinin ~500 m. güneyinde, Alparslan Türkeş bulvarının ~500 m. doğusunda yer almaktadır. Bahçe girişinde kontrollü giriş bulunmaktadır. Binaya kuzey cepheden zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binaya ait 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi akrilikli dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama camlı kapı, giriş holü, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplı olup korkuluğu demir imalat, duvar ve tavanları plastik boyalıdır. Bina bakımlı durumda olup onarıma ihtiyacı bulunmamaktadır.

Değerlemesi yapılan mesken binanın 3. normal katında, bina girişine göre sol yan tarafta yer almakta olup güney-doğu-kuzey cephelidir. Mesken net ~122,00 m2, brüt ~138,00 m2 olup antre, hol, salon, mutfak, 3 oda, banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmaz iç mekan özellikleri olarak; kuru hacimlerin tamamında zeminler laminat parke kaplama, duvarlar saten boyalı tavanlar plastik boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı üzeri ek demir panjur kapı, iç kapılar ahşap doğramadır. Dairede pencereler PVC mamul olup, mutfak tezgahı mermer, mutfak dolapları ahşaptır. Taşınmazda ısınma klima ile sağlanmaktadır. Taşınmaz bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır. Değerleme konusu taşınmazın 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde olan depremler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından taşınmazın hasar tespitinin `HASARSIZ? olduğu, E-Devlet uygulaması üzerinden kontrol edilmiştir.

Adresi : Toros Mah. 78020 Sokak, No:3, Katre Apt. K:3, D:6 Çukurova/Adana Çukurova / ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 700 m2 Arsa Payı : 240/3500

Satılacak Taşınmazın Metrekaresi: NET: 122 m2 BRÜT: 138 m2

İmar Durumu: 1/1000 uygulama imar planında ayrık Nizam-Konut Alanı-Taks:0.30-E:2.40

Kıymeti : 3.760.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı : İNTİFA HAKKI ÖLÜNCEYE KADAR SÜREYLE GÜLAY DULUYUCU ( DOKUYUCU ) LEHİNE