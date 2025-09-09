İLAN

ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/331

KARAR NO : 2025/169

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE; Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesi, 8100 ada, 8 parsel ve Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesi, 8099 ada, 9 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan "Tahir oğlu TAHİR" ve "FATMA"nın Ayrı Ayrı GAİPLİĞİNE,

2- Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesi, 8100 ada, 8 parsel sayılı sayılı taşınmaz yönünden; hissedar "Tahir oğlu TAHİR"in 90/2400 hissesinin (10,59 m2) ve "FATMA"nın 90/2400 hissesinin (10,59 m2), Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesi, 8099 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz yönünden; hissedar "Tahir oğlu TAHİR"in 186/2400 hissesinin (19,61 m2) ve "FATMA"nın 186/2400 hissesinin (19,61 m2) ayrı ayrı hazineye intikaline, (gaipler adına olan tapu kayıtlarındaki hisselerin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline),

3-İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,

4- Isparta Halkbank Şubesi'nin AK013053 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline,

5-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

6-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Gaiplik kararının özetinin davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,

8-Davacı tarafça dosyaya yatırılmış olup da kullanılmayan gider/delil avansının, kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde davacıya iadesine,

9- Karar kesinleşmesi halinde dosya arası edilen Isparta 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/603 Esas - 2013/1007 karar sayılı dosyasının mahkemesine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02290702