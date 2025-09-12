T.C. BAKIRKÖY 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2021/298 Esas

İLAN

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 12.05.2025 tarih 2021/298 Esas 2025/251 Karar sayılı ilamı ile sahte fatura düzenlemek suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan V.U.K'nın 359/b maddesi gereğinceteşdidenve neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, yine defter ve belge ibraz etmemek suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan V.U.K'nın 359/a maddesi gereğince BERAATİNE, karar verilen Mehmet ve Zeynep oğlu, 01.10.1980 ADANA doğumlu, HÜSEYİN ÇETİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının sanık Hüseyin Çetin'e verilen beraat kararına karşı;

"...VUK m.359/a-2'ye göre, "Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcıbelge düzenleyenler veya bu belgelerikullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir..." İbarelerini içerir İstinaf Başvuru Dilekçesitebliğ edilememiştir.

7201sayılı tebligat kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye de yayınlanan ulusal birgazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakınAsliye Ceza Mahkemesinedilekçe vererek veya zabıt katibineyapılacakbeyan üzerine tutulacaktutanak ile İstanbulBölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluaçıkolmak üzere ve ilanmasraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02293018