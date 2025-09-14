İ L A N

T.C. ÇUMRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/675 Esas 03.09.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/675 Esas sayılı dosyasında Konya İli, Çumra İlçesi, İzzetbey Mah. Nüfusuna kayıtlı 52717309600 TC kimlik numaralı, Mustafa ve Emişe kızı, 28/11/1956 doğumlu Kadriye Kutlu'dan 50 yıldan fazla bir zamandan beri haber alınamadığı iddiasına dayalı olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup; Kadriye Kutlu'nun ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu hakkında bilgi ve görgü sahibi olanların derhal mahkememize başvurması gerektiği TMK 33. Maddesi uyarınca ilan ve ihtar olunur.03.09.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 52717309600

ADI SOYADI : KADRİYE KUTLU

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : EMİŞE

DOĞUM TARİHİ : 28/11/1956

DOĞUM YERİ : KARAMAN

İKAMETGAH ADRESİ : Pirireis Mah. 273. Sk. Fırat Apt No: 9 İç Kapı No: 1 Karaman Merkez/ KARAMAN

