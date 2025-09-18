T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:53

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Hatay İl, Antakya İlçe, SULTANLI Mahalle/Köy, 85 Parsel, Satışa konu Hatay İliAdresi : Sultanlı Mah. Ottoman Palace Oteli Karşısı Antakya / HATAYYüzölçümü : 10.843,14 m2İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Dosyasındaki antakya belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün 02/11/2023 tarih ve 23597 sayılı yasızı ve eklerine göre sultanlı mahallesi 85 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:4,00Kıymeti : 48.909.810,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün (Bu parsel Büyük ova koruma alanındadır)

16/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

