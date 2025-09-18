T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.
2019/30066 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
HATAY
İCRA DAİRESİ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2019/30066 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, Antakya İlçe, SULTANLI Mahalle/Köy, 85 Parsel, Satışa konu Hatay İli
Adresi : Sultanlı Mah. Ottoman Palace Oteli Karşısı Antakya / HATAY
Yüzölçümü : 10.843,14 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Dosyasındaki antakya belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün 02/11/2023 tarih ve 23597 sayılı yasızı ve eklerine göre sultanlı mahallesi 85 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:4,00
Kıymeti : 48.909.810,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün (Bu parsel Büyük ova koruma alanındadır)
DİĞER HUSUSLAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ GİBİDİR.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:53
16/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02296244