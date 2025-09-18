T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/9 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, AŞAĞI ÇOBANİSA Mahalle/Köy, BALTAALANI Mevkii, 0 Ada, 2250 Parsel,
Adresi : Aşağı Çobanisa Mah. 2250 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 29.550,00 m2 İmar Durumu : İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 14.750.769,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Toplulaştırma Sonucu Tescil Edilmiş olup, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun Arazi Toplulaştırması ile ilgili Takyitlere tabidir" şerhi mevcut olup, DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden alınan cevabi yazıda herhangi bir arazi toplulaştırma projesi içinde kalmadığı bildirilmiştir. Ayrıca 3402 Sayılı Kanunun 22.maddesi kapsamında Kadastro Güncelleme çalışmalarına tabidir" şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:15
17/09/2025
