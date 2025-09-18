T.C.

MANİSA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, AŞAĞI ÇOBANİSA Mahalle/Köy, BALTAALANI Mevkii, 0 Ada, 2250 Parsel,Adresi : Aşağı Çobanisa Mah. 2250 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 29.550,00 m2 İmar Durumu : İmar planı dışındadır.Kıymeti : 14.750.769,00 TL KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Toplulaştırma Sonucu Tescil Edilmiş olup, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun Arazi Toplulaştırması ile ilgili Takyitlere tabidir" şerhi mevcut olup, DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden alınan cevabi yazıda herhangi bir arazi toplulaştırma projesi içinde kalmadığı bildirilmiştir. Ayrıca 3402 Sayılı Kanunun 22.maddesi kapsamında Kadastro Güncelleme çalışmalarına tabidir" şerhi vardır.

17/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02296186