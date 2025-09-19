T.C.

ÇAYIRLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/280 Esas

Davacı Yüksel GÜVEN tarafından Erzincan ili, Çayırlı ilçesi, Küçükgelengeç Köyü, Köyarkası Mevki, 143B02C Pafta, 44 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Köyiçi Mevki2 Pafta, 453 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Hanege Mevki 143b07b Pafta, 325 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Köyönü Mevki 1.43.b.02.c Pafta, 235 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Köyönü Mevki143b07b Pafta, 325 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Köyönü Mevki 1.43.b.02.c Pafta, 228 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Erikli Mevki 1.43.b.07.a Pafta, 157 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Eskiköykarşısı Mevki 1.43.b.07.a Pafta, 134 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Eskiköyaltı Mevki 1.43.b.07.a Pafta, 72 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Köyarkası Mevki 143B02C Pafta, 43 parsel, Büyükgelengeç Köyü, Eskiköyaltı Mevki 1.43.b.07.a Pafta, 68 parsel sayılı açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce Davalı SEMAH GÜVEN(507*****908)'esistemde yapılan sorgulama sonucu mernis adresinin olmayıp, yurt dışı adresine tebligat yapılıp yapılan tebligatında iade dönmesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, beyan dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 30/10/2025 günü saat: 10:30'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı, beyan dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297379