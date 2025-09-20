İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/494 Esas

DAVALI : UMIDA KHURSANOVA - 98542144276-

Davacı YAHYA YAHŞİ tarafından davalı UMIDA KHURSANOVA aleyhine açılan Boşanma davasında dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı edilemediği, yapılan adres araştırmasından davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen 11/11/2025 günü saat 10.30'ta geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297707