T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Esenler İlçesi Atışalanı Mahallesi Karabayır Mevkii, 915 ada 21 parselde kayıtlı 2.554,62 m2 Ana Taşınmazda Yüzölçümlü 17196807/4478105520 Arsa Paylı Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Mesken Nitelikli A Blok 10.Normal Kat 55 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı

1.NOLU TAŞINMAZIN ADRESİ: Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 676.Sokak No:26" Batı yönünde "Esenler ilçesi Tuna Mahallesi Sakar Caddesi No:47-51/A" Doğu yönünde "Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 689.Sokak No:10-12" Güney yönünde "Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 677.Sokak No:25-41

1. NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 9 İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/582 Esas sayılı dosyasından kesinleşen ve hazırlanan 27/01/2025 tarihli Bilirkişi Raporu ve 09/09/2025 tarihli Ek Bilirkişi Raporuna göre " Taşınmazların konumlu olduğu parsel 2554,62m2 yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde A ve B olmak üzere 2 adet blok bulunmakta olup , taşınmazların konumlu olduğu A blok, 4 bodrum + zemin +14 normal kat şekilde inşa edilmiş olup, blok dahilinde 86 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin kaplama olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde 1.bodrum kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Mimari projesine göre antre, koridor, 3 oda, salon, mutfak, balkon, banyo, wc ve balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 82 m2 yaklaşık brüt 94 m2 alanlıdır. İç Mekan özelliği olarak daire giriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pve plastik doğramalı ve ısı camlıdır. Salon ve odalarda yerler parke kaplı, koridor ve mutfakta yerler seramik, mutfakta mermer tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı ve binada asansörün olduğu görülmektedir.

1.NOLU TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Esenler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen E-77093751-804.01- 120195 sayılı imar durum belgesine göre;"Esenler ilçesi, Tuna Mahallesi, 915 ada 21 parsele ait taşınmaz, 13.03.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı'nda kalmaktadır. Ancak, söz konusu alan plan notları 2.11 maddesine göre yapılaşmış olup Taks:0.25-0.40, H:Serbest(Silüet) yapılaşma koşullarına haizdir." denilmiştir.