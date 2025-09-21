T.C.

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/142

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında müşteki Kemal ve Zeliha oğlu 10/11/1984 doğumlu Ozan Mazlum YILDIRIM'ın basit yaralama olayına ilişkin şikayetinden dolayı TCK.86/2-1 Maddesi uyarınca yapılacak yargılamaya ilişkin.

Gölbaşı/Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/227 Soruşturma, 2024/75 sayılı iddianamesi, Gölbaşı/Adıyaman 1. Asliye Ceza Mahkemesi 01/02/2024 tarihli ihtarnamesi Müşteki Ozan Mazlum Yıldırım'a tebliğ yerine geçmek üzere,

CMK'nın 251. Maddesi gereğince dosyada Basit Yargılama Usulünün uygulanmasına karar verilmiş olması sebebiyle tebligat ekinde gönderilen iddianame içeriğine göre beyanlarınızı 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, göndermiş olduğunuz beyan doğrultusunda yargılaması yapılan dosyada karar verilebileceği ayrıca beyanda bulunulmasa dahi dosya hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilebileceği hususu tarafınıza ihtar olunur. İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297919