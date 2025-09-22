T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN İLAN

Hacıbektaş Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07/06/2024 tarih ve 2022/426 Esas, 2024/175 Karar sayılı ilamı ile mahkeme dosyası memurluğumuza ibraz edilmekle satış defterinin 2025/8 Ort. Gid. Esasına kaydolan dosyada Hissedar Can Yılmaz'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış olup,

03/06/2025 tarihli Bilirkişi Raporunda (Kıymet Takdiri);

"Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Zir Mahallesi, 278 ada 6 parsel;

Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 600,00 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Kerpiç Ev Ve Bahçe niteliğinde olduğu görülmüştür. Kerpiç Ev Ve Bahçe niteliğinde olduğu görülse de keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı boş arsa vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmaz imar planı içerisinde kalmakta olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmaz imar planında iki farklı adaya girmekte ve yola terki bulunmaktadır. 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine göre parselasyon işlemi yapılması gerekmektedir. Parselasyon işleminden sonra oluşan parselde S-2(serbest nizam 2 kat) taks:0.40 kaks:0.80 olarak geçmekte, Taşınmazın yakın çevresinde boş arsalar ve konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın arazisi düzgün topografyaya sahiptir. Yakın çevresinde yapılaşmanın orta sık olduğu görülmüştür. Taşınmaz Hacıbektaş Veli Bulvarına 180 metre, Hacıbektaş Belediyesine 560 metre mesafededir. Yapılan serbest piyasa araştırmasına (emlak büroları) ve gelir idaresi başkanlığı arsa birim değerlerine göre yukarıda bahsedilen özellikleri, yeri, konumu, alanı ve imar planı ile satışa sunulduğu zaman vs. unsurlar göz önüne alınarak keşif tarihi itibariyle 1 m² bedelinin 1.200,00 TL edeceği tespit edilmiştir. Arsa değeri; 600,00 m² x 1.200,00 TL =720.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Nevşehir ili, Hacıbektaş ilçesi, Savat Mahallesi, 272 ada 29 parsel;

Satış konusu taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; 34.945,00 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Tarla niteliğinde olduğu görülmüştür. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır. Yerleşim yerlerine orta uzak konumda olup yakın çevresinde boş araziler olduğu görülmüştür. Taşınmaz yerleşik alan sınırı ve imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmaz Hacıbektaş Belediyesine 3170 metre mesafededir. Keşif günü itibari ile taşınmazın tarla vasfında olduğu, hububat ekili olduğu görülmüştür. Yerinde yapılan incelemede üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmadığı, kıraç tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, Killi-kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %1-2 eğime sahip olduğu görülmüştür. Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 50,00 TL edeceği tespit edilmiştir. Taşınmazın değeri; 34.945,00 m² x 50,00 TL/m² =1.747.250,00 TL." olarak belirtilmiş olup;

Hissedar Can Yılmaz'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.