T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/198 Esas

KARAR NO : 2025/449

Mahkememizin 01.07.2025 tarih 2024/198 Esas 2025/449 Karar sayılı ilamı ile, Mustafa ve Fatın oğlu, 05.01.2005 Elziyare doğumlu Rami MATAR hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan CMK'nun 231/5-6. Maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

2-Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde İstinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca hatırlatılarak Cumhuriyet Savcısının huzurunda ve mütalaasına uygun olarak, tarafların yokluğunda verilen karar, İLANEN TEBLİĞ olunur. 22.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02298649