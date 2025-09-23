İ L A N

T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/244

DAVALI : Nuray Öztürkler (TC:50317370242)

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Nuray Öztürkler ile taşınmazların diğer malikleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında davalı Nuray Öztürkler adına tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememiz ara kararı uyarınca dava dilekçesinin ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kars ili Merkez ilçesi Dikme köyünde bulunan 108 ada 317 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tescili ve yol olarak terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından mahkememize sunulan ek bilirkişi raporunda özetle; dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 8.727,05 TL olacağı şeklinde bildirilmiştir.

Duruşma Günü: 26/11/2025 günü saat 09:00'da, Dava dilekçesini tebliğ aldığınız tarihten itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve daha sonra tarafınıza bildirilecek duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verilebileceği hususu HMK'nın 122., 126., 127. maddeleri uyarınca tarafınıza ihtar olunur. Ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.15/09/2025

