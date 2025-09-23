Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 24.09.2025 00:00

2025/203 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/203 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 413 Ada 11 Parseldeki 3.373,00m2 yüzölçümlü bağımsız bölüm niteliği `Ofis' Ana Taşınmaz Niteliği "DÖRT KATLI BETONARME OFİS İŞYERİ VE ARSASI" olan gayrimenkul

Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No:12/203 Daire:21 Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 113,91 m2(BB yüz ölçümü)

Arsa Payı : 460/16865

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:09

19/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02298290

