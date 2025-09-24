MARDİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN

MARDİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2066 Esas

KARAR NO : 2025/573

Mahkememizden verilen 17/04/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın USULDEN REDDİNE karar verilmiştir. İş bu karara karşı davacı Muhammed Al Hasan vekili Av. Elif Elik tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Mahkememizin gerekçeli kararı ile istinaf dilekçesi , Muhammed Al Hasan ve Deraa Al Hasan, Halef Al Hasan, Ifteyim Al Hasan'a Viranşehir Şanlıurfa adreslerine tebliğe çıkarıldığı, ancak bu adrese yapılan tebligatların adreste tanınmadıklarından ve başkaca adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde ve istinaf dilekçesine iki haftalık yasal süre içerisinde cevap verilmediği takdirde hükmün istinaf incelemesine esas olmak üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299445