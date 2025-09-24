T.C.

ALİAĞA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/158

İLAN

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ ile Davalı ADEM PETROL TERMAL İNŞAAT MADEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı:

2025/158 Yüksekköy Mah. 126 52 248,52

Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;

A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ aleyhine yöneltileceği,

D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 22/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299284