T.C. BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C.

BATMAN

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/332 Esas 18.09.2025

İLAN METNİ

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine, İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası açılmış, olup; tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen 59617507044 T.C. kimlik nolu, Mehmet Emin ve Kadriye oğlu, Batman 30/03/1980 doğumlu SELMAN EMEN'e dava dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren 14 gün içinde dava dilekçesinin tebliğ edilmiş olacağı ve 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği hususunda İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299649