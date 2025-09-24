Giriş Tarihi: 25.09.2025 00:00
T.C.
İDİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/216 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ŞIRNAK/İDİL
MEVKİİ : Şırnak ili, İdil ilçesi, Ulak köyü/mahallesi, 0 ada 1133
( Eski parsel 0 ada 768 nolu parsel) parsel.
PAFTA NO : 4
ADA NO : 0 Ada
PARSEL NO : 1133 nolu parsel (eski parsel 768 nolu)
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.166,78 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET EMİN BOZKUŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/216 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299718