T.C.

İDİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/216 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ŞIRNAK/İDİL

MEVKİİ : Şırnak ili, İdil ilçesi, Ulak köyü/mahallesi, 0 ada 1133

( Eski parsel 0 ada 768 nolu parsel) parsel.

PAFTA NO : 4

ADA NO : 0 Ada

PARSEL NO : 1133 nolu parsel (eski parsel 768 nolu)

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.166,78 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET EMİN BOZKUŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/216 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2025

