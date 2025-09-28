İ L A N

ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/88 Esas

KARAR NO : 2024/212

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar DENİZ YILMAZ vd. davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Deniz Yılmaz'a tebligat yapılamadığından ilanen tebligata karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

"1-Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Yenigüven Köyü 254 parsel sayılı taşınmazın 27.07.2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda kırmızı renkle belirtilen 53,15 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin 6.954,06 TL olarak tespitine,

2-Kamulaştırma bedeli olarak mahkememizce tespit edilen 6.954,06TL 'den, Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/57 değişik iş sayılı dosyasında acele el koyma bedeli olarak belirlenen 3.386,92 TL bedelin mahsubu ile, fark bedel olarak depo edilen 3.567,14 TL'nin, dava tarihinden dört ay sonrası olan 11.09.2023 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte, derhal hak sahibi olan davalılara hisseleri oranında ödenmesine, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına

3-Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Yenigüven Köyü 254 parsel sayılı taşınmazın 27.07.2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda kırmızı renkle belirtilen 53,15 m2'lik kısmında davalıların hisseleri oranında, davacı kurum adına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE, irtifakın TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE," karar verildiği,

Davacı vekilinin mahkememiz iş bu dosyada verilen hükmü istinaf etmiş olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde hükmü istinaf etmesi ve istinaf dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını sunması hususu,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02301449