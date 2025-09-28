Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 28.09.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 08:49

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2024/3237 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3237 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBALI Mahalle/Köy, Yazı Mevkii, 200 Ada, 152 Parsel Tarla vasıflı taşınmazın 22489/51429 hissesi
Yüzölçümü : 51.316,90 m2
Arsa Payı : 22489/51429
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.975.992,25 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:21
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBALI Mahalle/Köy, SÖKMEN Mevkii, 255 Ada, 3 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz
Yüzölçümü : 28.985,15 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.800.557,52 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 11:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:22
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBALI Mahalle/Köy, sökmen Mevkii, 222 Ada, 1 Parsel Tarla vasıflı taşınmazın 2/3 hissesi
Yüzölçümü : 21.075,02 m2
Arsa Payı : 2/3
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 872.786,83 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 12:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 12:23
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 12:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:23
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBALI Mahalle/Köy, Sökmen Mevkii, 224 Ada, 24 Parsel Tarla vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi
Yüzölçümü : 26.935,41 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 418.306,92 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:41
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBALI Mahalle/Köy, SÖKMEN Mevkii, 224 Ada, 26 Parsel Tarla vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi
Yüzölçümü : 24.608,97 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 382.177,30 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:43

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302022

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz