T.C.
YAYLADAĞI
İCRA DAİRESİ
2025/19 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|6.000.000,00
|1
|Taşıt
|34 KUL 727 plakalı, Mercedes-Benz marka,
Arocs 4142 B 8x4 tipi, 2024 model bir kamyondur.
Araç otomatik vitesli, dizel yakıtlı olup 12809 cc motor hacmine ve 310 kW motor gücüne sahiptir.
Aracın net ağırlığı 14571 kg, azami yüklü ağırlığı 32000 kg ve katar ağırlığı 40000 kg olarak tespit
edilmiştir. Araç, iki kişilik yolcu taşıma kapasitesine sahip, beyaz (arktik) renkli ve mikser kasalı bir araçtır.
|Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 13:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 13:49
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:49
25/09/2025
(İİK m.114/4)
