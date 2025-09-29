T.C. YAYLADAĞI İCRA DAİRESİ

6.000.000,00

Taşıt

34 KUL 727 plakalı, Mercedes-Benz marka,

Arocs 4142 B 8x4 tipi, 2024 model bir kamyondur.

Araç otomatik vitesli, dizel yakıtlı olup 12809 cc motor hacmine ve 310 kW motor gücüne sahiptir.

Aracın net ağırlığı 14571 kg, azami yüklü ağırlığı 32000 kg ve katar ağırlığı 40000 kg olarak tespit

edilmiştir. Araç, iki kişilik yolcu taşıma kapasitesine sahip, beyaz (arktik) renkli ve mikser kasalı bir araçtır.